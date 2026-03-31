La Turquie et la Suède au Mondial !

Il y aura au moins un Italien à la Coupe du monde. La Turquie, dirigée par Vincenzo Montella, a obtenu sa qualification sur la pelouse du Kosovo ce mardi (0-1). Fisnik Asllani aurait pu devenir un héros national avec sa frappe aux 20 mètres, détournée par Uğurcan Çakır sur la barre (29 e ). Les Turcs ont cependant trouvé la faille en deuxième période lorsque le renard Kerem Aktürkoğlu a prolongé la frappe d’Orkun Kökçü au fond des filets (0-1, 53 e ) . La Turquie retrouvera donc la Coupe du monde cet été, une première depuis sa troisième place en 2002. Elle rejoint les États-Unis, le Paraguay et l’Australie dans le groupe D.

La Suède y sera aussi, et c’est un petit miracle. Lamentables derniers de leur groupe de qualification, mais barragistes grâce à leurs perfs en Ligue des nations contre la Slovaquie, l’Azerbaïdjan et l’Estonie en 2024, ils ont éliminé la Pologne ce mardi au bout d’un match intense (3-2). Il n’y aura donc pas de troisième Coupe du monde d’affilée pour Robert Lewandowski (37 ans), que l’on voyait peut-être pour la dernière fois sous le maillot polonais. Et ça, c’est quand même tristoune.…

QB pour SOFOOT.com