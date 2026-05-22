Six blessés, dont un grièvement, après une nuit de chaos des supporters niçois

Encore une soirée qui sent la honte. Ce jeudi soir, à la veille de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, des supporters niçois ont décidé de transformer les rues de Paris en ring. Direction le quai de Valmy, dans le 10ᵉ, où une rixe a éclaté vers 23 h 30 , d’abord dans un bar, avant de déborder sur la voie publique. La préfecture de police parle de supporters qui « déambulaient, cherchant manifestement à en découdre avec les badauds » .

🔴 Finale de la Coupe de France de football ce vendredi soir ➡️ "Le PSG, depuis quelques années, truste les titres [...] Ce soir, il y aura beaucoup de Niçois et de Lensois qui se diront : c'est la bonne année pour soulever ce trophée", dit Philippe Diallo, président de la FFF pic.twitter.com/zbOunLlEUb…

EM pour SOFOOT.com