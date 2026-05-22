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Eden Hazard change de sport
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 09:49

Eden Hazard change de sport

Eden Hazard change de sport

S’il pédale aussi bien qu’il transperçait les défenses, Paul Seixas a du souci à se faire. L’ancien Lillois, Eden Hazard sera au départ de la célèbre cyclotouriste Lille-Hardelot, le 7 juin prochain . Un parcours qui fait 168 km de long et qui débutera dans la ville qui l’a révélé aux yeux de la France et au monde du football. Jolie symbole.

Eddy Merckx a de quoi s’inquiéter

Bien qu’Eden Hazard soit loin d’atteindre les cinq Tour de France de son compatriote, le « Cannibale » Eddy Merckx, le Belge a toujours été un grand fan du deux-roues . Lors d’une interview avec Zack Nani, il avait confié qu’il ne fallait pas lui « casser les pieds en juillet de 14 h à 17 h » , l’heure de la Grande Boucle. Il a même déjà réalisé une boucle à Majorque de 225 km . C’est propre.…

EM pour SOFOOT.com

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