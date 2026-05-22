Robin Risser remercie Jean-Louis Leca avant la finale de Coupe de France

C’est ce qu’on appelle vivre une fin de saison rêvée. Qualifié en Ligue des champions, une première apparition dans la liste des Bleus pour le Mondial et possiblement une Coupe de France, ce vendredi soir, Robin Risser a dû vivre une première quinzaine de mai bien meilleure que la nôtre . Et s’il en est arrivé là, Jean-Louis Leca, le directeur sportif de Lens, n’est pas étranger à cette réussite. Dans une interview accordée à L’Équipe , il est revenu sur la confiance que lui a accordé l’ancien gardien bastiais.

« Je lui en serai éternellement reconnaissant »

« Quand Jean-Louis (Leca) vient me chercher, je n’avais pas d’expérience en Ligue 1, j’avais un problème au dos. Un tel club aurait pu faire confiance à un autre gardien, mais lui a misé sur moi » , explique le néo-international français. Il ajoute : « Je lui en serai éternellement reconnaissant. » Et le directeur sportif a finalement tiré le gros lot puisque Robin Risser a terminé meilleur gardien du championnat . Jackpot !…

EM pour SOFOOT.com