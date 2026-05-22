Didier Deschamps est-il un lanceur d'alerte ?

008. C’est visiblement le nom de code de Didier Deschamps, passé lanceur d’alerte dans le monde du football. Explications : depuis quelques jours, le club de Southampton est embourbé dans une drôle d’affaire en Angleterre . Les Rouge et Blanc, initialement qualifiés pour la finale de Championship (pour affronter Hull City ce dimanche), ont en été exclus par la Ligue, après avoir envoyé un espion à l’entraînement de Middlesbrough , leur adversaire en demi-finale. Mais alors, que vient faire DD dans cette histoire ?

Tonda Eckert dans le rôle du méchant

En 2014, peu avant le quart de Coupe du monde France-Allemagne, Deschamps s’était plaint d’espionnage durant une séance d’entraînement des Bleus , accusant ainsi la cellule vidéo allemande de concurrence déloyale. Et l’analyste vidéo de l’Allemagne cette année-là n’est autre que Tonda Eckert, aujourd’hui entraîneur de Southampton . De quoi boucler la boucle d’un joyeux bordel.…

AB pour SOFOOT.com