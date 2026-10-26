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Sir Stanley Matthews, expliqué aux moins de 77 ans
information fournie par So Foot 26/10/2026 à 00:30

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Sir Stanley Matthews, expliqué aux moins de 77 ans

Sir Stanley Matthews, expliqué aux moins de 77 ans

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais Stanley Matthews a été le premier Ballon d’or de l’histoire. Pour les personnes âgées de 7 à 177 ans, ce nom ne doit pas renvoyer à grand-chose. Et pourtant, Matthews était de ceux qui vivaient pour le football. C’est pour lui rendre hommage que la cérémonie se déroule à Londres, dans son pays natal, 70 ans après son couronnement.

S’il y a bien quelque chose à retenir de la riche vie de Sir Stanley Matthews, c’est qu’il aimait le football. Pour jouer jusqu’à 50 ans, il fallait bien être un fou du ballon rond. C’était le football d’un autre temps, à des années-lumière de l’opulence de la cérémonie qui se tiendra lundi soir au Palladium de Londres. « J’adorais prendre une petite balle et jouer avec. J’avais même l’habitude d’aller chez le boucher récupérer les vessies de porc pour les gonfler et en faire un ballon. Je jouais même la nuit, sous les réverbères. C’était mon plaisir », se remémorait-il pour la BBC en 1995. Pas très glamour, mais ça illustre bien son amour du jeu. Le football l’aimait également. Les gens aussi, en témoignent les 100 000 personnes présentes dans les rues de son berceau Stoke-on-Trent pour lui rendre un dernier hommage en 2000, 35 ans après son dernier match. Mais une histoire ne commence jamais par la fin, alors revenons au début.

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Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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