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Sir Alex Ferguson transféré à l'hôpital avant Manchester United-Liverpool
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 18:07

Sir Alex Ferguson transféré à l'hôpital avant Manchester United-Liverpool

Sir Alex Ferguson transféré à l'hôpital avant Manchester United-Liverpool

Pas de cheewing-gum à Old Trafford. Alex Ferguson a été transféré à l’hôpital ce dimanche. Le Sir devait assister au match entre Manchester United et Liverpool, pour le compte de la 35 e journée de Premier League. Il a raté au début de match magnifique des siens, qui menaient 2-0 au bout de quinze minutes de jeu et filaient tout droit vers leur premier podium en Championnat depuis 2023 .

Le Daily Mail qualifie ce transfert de « pure précaution » et indique qu’il devrait récupérer chez lui. L’Écossais de 84 ans avait assisté à la demi-finale aller de Ligue des champions entre Paris et le Bayern, en milieu de semaine.…

UL pour SOFOOT.com

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