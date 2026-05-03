Sir Alex Ferguson transféré à l'hôpital avant Manchester United-Liverpool

Pas de cheewing-gum à Old Trafford. Alex Ferguson a été transféré à l’hôpital ce dimanche. Le Sir devait assister au match entre Manchester United et Liverpool, pour le compte de la 35 e journée de Premier League. Il a raté au début de match magnifique des siens, qui menaient 2-0 au bout de quinze minutes de jeu et filaient tout droit vers leur premier podium en Championnat depuis 2023 .

Le Daily Mail qualifie ce transfert de « pure précaution » et indique qu’il devrait récupérer chez lui. L’Écossais de 84 ans avait assisté à la demi-finale aller de Ligue des champions entre Paris et le Bayern, en milieu de semaine.…

UL pour SOFOOT.com