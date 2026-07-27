Les assureurs prennent des mesures exceptionnelles pour les victimes des incendies

Des habitants locaux se reposent au Parc des Expositions de Bordeaux après avoir été évacués en raison des incendies de forêt dans la région, à Bordeaux, le 25 juillet 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les victimes des incendies qui touchent la Gironde, les Landes et le Var, bénéficieront de mesures exceptionnelles pour leur relogement et la déclaration de leurs sinistres, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Roland Lescure.

Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des quelque 220.000 personnes évacuées depuis mercredi à cause de l'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon.

"L'ensemble des assureurs français se sont engagés à ce que toutes celles et ceux qui sont déplacés puissent voir leurs frais de relogement remboursés suivant les termes du contrat, que leur résidence soit endommagée ou non", a annoncé le locataire de Bercy, à l'issue d'une réunion d'urgence au ministère avec les acteurs économiques locaux.

Cette disposition s'applique aux résidences principales et peut aller jusqu'à trois semaines, selon la durée d'interdiction d'accès à leur résidence, et des justificatifs seront demandés, a indiqué la fédération professionnelle, France assureurs.

Les assureurs étendront également le délai octroyé aux sinistrés pour transmettre leur déclaration à leur compagnie d'assurance, a précisé le ministre.

"Toutes les compagnies d'assurance se sont mises d'accord" pour que le délai de déclaration de sinistre "soit porté au minimum jusqu'au 31 août", a précisé M. Lescure, contre cinq jours habituellement. "Pas de panique", a-t-il ajouté.

"Les assureurs resteront pleinement mobilisés, aux côtés des pouvoirs publics, pour accompagner les sinistrés dans la durée", a déclaré Florence Lustman, présidente de France assureurs, citée dans un communiqué.

Le ministre de l'Economie a également évoqué la situation des entreprises: plus de 13.000 d'entre elles ont été évacuées dans le seul département de la Gironde, face à cette "catastrophe écologique, évidemment, et sociale" qui est aussi un véritable "coup de tonnerre économique qui affecte une région qui n'en avait pas besoin", selon lui.

Dans le détail, les zones évacuées abritent 7.000 entreprises artisanales et 6.300 entreprises commerciales, a précisé Bercy.

Elles "ne peuvent pas, évidemment, mener leur activité normale" du fait des violents incendies dans le Sud-Ouest, a poursuivi M. Lescure.

"Toutes les entreprises auront le droit à ouvrir le chômage partiel", a indiqué le ministre en charge des PME, du Commerce et de l'Artisanat Serge Papin.

Le ministère de l'Economie tiendra quotidiennement une réunion avec les acteurs économiques pour "faire le point sur la situation, (...), remonter les données" et "s'assurer que la coordination des informations se passe bien, y compris sur le terrain", a précisé M. Lescure.