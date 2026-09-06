Sinayoko chambre l'OM après son triplé
Une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. Auteur d’un triplé face à l’Olympique de Marseille (2-3) en clôture de la 3 e journée de Ligue 1, Lassine Sinayoko avait forcément le sourire au micro de Ligue 1+. L’attaquant du Paris FC a révélé qu’il n’était pas sûr d’avoir inscrit le deuxième but : « Franchement, j’ai hésité, il faut que je le revoie. J’ai demandé à Samir Chergui si c’était lui ou moi (rires). Je ne sais pas comment elle est rentrée . »
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