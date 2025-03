Simon Mignolet : « C’est à Bruges que j’ai atteint mon meilleur niveau »

Loin d’être fini à 37 ans, Simon Mignolet est aujourd’hui une légende vivante du Club Bruges. Ce mercredi, les Blauw en Zwart sont condamnés à créer l’exploit face à Aston Villa en Ligue des champions. L’occasion de revenir sur le projet sportif des Brugeois, mais aussi sur les années du portier belge à Liverpool entre 2013 et 2019.

Tu as fêté tes 37 ans cette semaine. Comment tu te sens, mentalement et sportivement ? Je me sens très bien. Je suis surtout heureux de maintenir mon niveau de performance année après année, je n’aimerais pas me sentir en déclin. Normalement, à 37 ans, tout le monde te parle de ta fin de carrière. Là, je joue au plus haut niveau en Ligue des champions, je suis bien physiquement et il me reste encore une année de contrat à Bruges. Il est possible que je prolonge, ça va dépendre de comment je me sens d’ici là.

On aurait pu penser que tu étais sur la fin lors de ton retour en Belgique à l’été 2019, mais ton passage au Club Bruges s’est au contraire révélé être une grande réussite. Au moment où je suis revenu en Belgique, j’avais le sentiment que c’était trop tôt. J’avais 31 ans, j’étais remplaçant à Liverpool, ça me semblait être un pas en arrière. Mais je voulais à tout prix jouer, et le Club Bruges a été le seul à s’aligner sur la somme réclamée par Liverpool. Ils ont fait un gros investissement pour moi, tant au niveau du prix du transfert que du salaire. Je suis satisfait de le leur avoir rendu avec les années, avec notamment quatre titres de champion, des belles campagnes européennes et des récompenses individuelles (cinq fois gardien de l’année en Pro League, une fois meilleur joueur, NDLR) . C’est à Bruges que j’ai atteint mon meilleur niveau. Les trois choses les plus importantes pour un gardien sont la confiance, l’expérience et le savoir-faire en matière de positionnement. Ces trois conditions ont été remplies quand j’étais ici.…

Propos recueillis par François Linden pour SOFOOT.com