Sika prudent pour ses ventes en 2026 sur un marché difficile

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse Sika, spécialiste des matériaux de construction, s'est montré prudent sur son objectif de ventes en 2026 lors de la publication vendredi de son bénéfice annuel dans un contexte difficile pour le bâtiment.

Le groupe qui fabrique des colles, mortiers et produits d'isolation pour le bâtiment a dit s'attendre à une progression de ses ventes de l'ordre de 1% à 4% hors effets de change, en deçà de son objectif de croissance à moyen terme de 3% à 6% jusqu'en 2028.

"Nous nous attendons à ce que les conditions de marché au niveau mondial dans le secteur de la construction restent en sourdine", a déclaré le directeur général du groupe, Thomas Hasler, cité dans le communiqué détaillant ses résultats annuels.

Il table d'abord sur un premier semestre plus faible, mais s'attend ensuite à une amélioration durant la seconde moitié de l'année.

Le groupe basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug, a néanmoins réaffirmé son objectif de croissance à moyen terme, estimant être bien paré pour accélérer sa croissance "lorsque l'environnement global pour le bâtiment s'améliorera".

A 08H15 GMT, l'action gagnait 1,57% à 155,15 francs suisses, surpassant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,05%.

Dans un commentaire boursier, les analystes de Jefferies jugent cet objectif "crédible" au vu des conditions de marché.

Pour 2025, Sika a publié un bénéfice net de 1 milliard de francs suisses (1,09 milliard d'euros), en repli de 16,2% par rapport à l'année précédente, sous l'effet notamment de frais de restructuration d'un montant de 108 millions de francs.

Il est en ligne avec les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 1 milliard de francs.

Le groupe avait déjà dévoilé son chiffre d'affaires annuel mi-janvier, en baisse de 4,8% sur un an, à 11,2 milliards de francs. Il avait imputé la contraction de son chiffre d'affaires à la faiblesse de l'immobilier résidentiel en Chine, aux effets de change négatifs avec la fermeté du franc suisse face au dollar et à l'impact du "shutdown" (paralysie budgétaire) sur le marché du bâtiment aux Etats-Unis au quatrième trimestre.

Il avait cependant mis en lumière la forte demande pour la construction de centres de données, soit le "point positif" de l'année pour son activité aux Etats-Unis.