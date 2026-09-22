Signature de l'accord sur le Groenland mardi à New York

(Actualisé avec précisions)

par Jacob Gronholt-Pedersen

Le président Donald Trump devait signer mardi avec les dirigeants du Danemark et du Groenland, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, l'accord prévoyant un renforcement de la présence militaire américaine sur le territoire semi-autonome danois.

Le document entérine la création de deux nouveaux sites militaires américains: Narsarsuaq, une ancienne base aérienne de la Guerre froide, et Mestersvig, actuellement utilisée par la "Sirius Dog Sled Patrol", une unité d’élite des forces spéciales danoises.

La signature est prévue à 10h30 à New York (14h30 GMT) entre le chef de la Maison blanche, la Première ministre danoise Mette Frederiksen et le Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen. La teneur du texte qui sera paraphé n'a pas encore été rendue publique.

Donald Trump a déclaré vendredi que cet accord conférait aux États-Unis "un contrôle permanent sur la sécurité et tous les autres besoins au Groenland". Le Danemark n’a pas réagi à cette affirmation, mais a précisé que cette décision respectait la souveraineté du royaume et le droit du Groenland à l’autodétermination.

On ignore à ce stade si le document modifie le traité de défense de 1951, qui a constitué jusqu’à présent la base juridique de la présence américaine, ou s’il s’agit d’un nouveau cadre légal.

(Jacob Gronholt-Pedersen; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin et Sophie Louet)