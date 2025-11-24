Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
Marqué au fer rouge.
Victime d’une rupture du tendon rotulien en 2013 lorsqu’il évoluait à Évian Thonon Gaillard, Sidney Govou est revenu pour Le Parisien sur l’enfer qu’il a vécu après cette blessure et qui a gâché la fin de sa carrière. Grand joueur de l’Olympique lyonnais dans les années 2000, le milieu offensif est même passé tout près d’une amputation de la jambe gauche. …
TM pour SOFOOT.com
