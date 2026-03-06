Sidaction 2026: 3,6 millions d'euros de promesses de dons

Un 32e Sidaction pour raviver une lutte contre le VIH fragilisée ( AFP / Joël SAGET )

L'association Sidaction a reçu 3,6 millions d'euros de promesses de dons pour la lutte contre le sida lors de la 32e édition de son weekend de collecte annuel, un montant en baisse par rapport à l'an passé.

"Dans une période où la menace d’une crise économique internationale pèse sur chacun, nous tenons à saluer la fidélité et l’engagement des donateurs. Cette mobilisation, bien qu’en retrait, reste essentielle pour nous donner les moyens de poursuivre notre combat", a commenté dimanche dans un communiqué Florence Thune, directrice générale de Sidaction, association cofondée en 1994 par Pierre Bergé et Line Renaud.

L'association, présidée par la codécouvreuse du virus du sida au début des années 1980 et prix Nobel de médecine 2008 Françoise Barré-Sinoussi, a exactement recueilli 3,614 millions d'euros de promesses, contre 3,909 millions d'euros en 2025.

Les dons au Sidaction servent à financer des recherches, des soins, des programmes d'aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l'étranger, comme en Afrique.

"Nous faisons face à une de nos plus graves crises: les financements se fragilisent alors même que les besoins restent considérables. Il est impératif de maintenir notre mobilisation collective pour éviter tout recul dans la lutte contre le VIH/sida", a souligné Mme Thune.

Depuis 2025 et l'arrêt des aides des Etats-Unis de Donald Trump, la lutte contre le VIH est "prise en étau". "D'un côté, de multiples baisses de financements, y compris par la France. De l'autre, une montée de mouvements réactionnaires qui s'attaquent aux droits des femmes, des personnes LGBT+, des migrants", expliquait-elle il y a quelques jours à l'AFP.

Si les traitements antirétroviraux et les outils de prévention innovants comme la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ont permis des progrès majeurs, près de 41 millions de personnes vivent encore avec le VIH dans le monde, dont un quart environ sans traitement. Et près de 600.000 meurent chaque année des suites du sida.

En France, quelque 180.000 personnes vivent avec le VIH et le nombre de nouvelles découvertes de séropositivité stagne autour de 5.000, dont environ un tiers chez des femmes.