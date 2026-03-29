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Propos polémiques sur CNews: le maire de Saint-Denis appelle à un rassemblement antiraciste samedi
information fournie par AFP 29/03/2026 à 23:29

Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko le 21 mars 2026 à Saint-Denis ( AFP / Ludovic MARIN )

Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko le 21 mars 2026 à Saint-Denis ( AFP / Ludovic MARIN )

Visé par des propos polémiques sur la chaîne CNews, le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a annoncé dimanche soir sur son compte Instagram un grand "rassemblement citoyen" contre le racisme et les discriminations samedi 4 avril sur le parvis de son hôtel de ville.

L'événement, qui débutera à 14H00, est présenté par le nouvel édile de la deuxième ville d'Île-de-France comme un "rassemblement populaire, citoyen", visant à dénoncer "le racisme, les discriminations et la haine de l'autre".

Bally Bagayoko appelle également à "défendre la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité" face à ce qu'il qualifie "d'attaques réactionnaires".

Elu dès le premier tour des municipales à Saint-Denis-Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) face au sortant PS Mathieu Hanotin, Bally Bagayoko a offert aux Insoumis leur plus grande ville.

Ce natif des Hauts-de-Seine, de parents maliens, est depuis la cible de nombreux commentaires racistes.

Vendredi, un débat sur la chaîne CNews a porté sur les premiers jours de son mandat.

Est-ce que ce maire "essaye de pousser les limites ?", demande le présentateur. "Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu - nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribus - il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité", a répondu le psychologue Jean Doridot en plateau.

En retour, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a dénoncé sur X un racisme "crasse et décomplexé", y voyant une comparaison entre M. Bagayoko et "un singe et un +chef de tribu+". Elle a annoncé saisir l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique.

Bally Bagayoko a quant à lui annoncé à l'AFP le dépôt d'une plainte.

La direction de CNews a estimé auprès de l'AFP que les propos de Jean Doridot avaient été "délibérément déformés sur les réseaux sociaux, alimentant une polémique infondée".

CNews s'est retrouvée dans la foulée au coeur d'une deuxième polémique samedi, après que le philosophe Michel Onfray a prêté à M. Bagayoko une attitude de "mâle dominant" pour avoir appelé à faire "allégeance" après son élection.

Dans son appel au rassemblement, le maire Insoumis dénonce des médias nationaux qui n'arrivent pas à intégrer l'idée "qu'un enfant de la ville, issu de nos quartiers populaires, puisse être appelé aux responsabilités pour la collectivité".

Municipales 2026
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2 commentaires

  • 00:30

    On se demande d'ailleurs ce que font tous ces activistes et associations qui protestent en France et ailleurs en Europe, pour la protection des animaux, la liberté des femmes, la protection de la natures,...Pourquoi ces gens n'agressent pas l'Inde, la Chine, l'Islam pour toutes ces raisons, puisque tout y est 1000 x pire qu'en France et en Europe, quitte à vouloir sauver le monde.

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