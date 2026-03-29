Football-Les Bleus battent la Colombie en conclusion de leur tournée américaine

Football : Amical international masculin - France - Colombie
L'équipe de France a conclu dimanche sa tournée américaine par une victoire en amical contre la Colombie (3-1) à Landover (Maryland), trois jours après son succès de prestige face au Brésil (2-1), et confirme qu'elle fera partie des favoris de la Coupe du monde dans moins de trois mois (11 juin-19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique).
Désiré Doué a inscrit ses deux premiers buts en sélection (30e, 56e). Entretemps, Marcus Thuram avait doublé la mise (41e).
Jaminton Campaz a réduit l'écart dans le dernier quart d'heure pour la "Tricolor" (77e).
"Une belle victoire. Aujourd'hui, ce n'était pas facile, il y avait beaucoup d'intensité. On a fait deux bons matches de préparation avant cette Coupe du monde, on est très content", a réagi Désiré Doué sur TF1.
"C'était important de gagner ce match, c'est ce qu'on a fait. On a mis de l'intensité, on a fait des bonnes choses. Il faut qu'on continue comme ça."
Sans surprise, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avait changé l'intégralité de son onze de départ par rapport à celui qui s'était offert le Brésil jeudi.
Mais la densité de l'effectif tricolore a permis d'observer une certaine continuité à trois jours d'intervalle. Disposés dans leur désormais habituel 4-2-3-1, les doubles champions du monde ont de nouveau été séduisants offensivement.
Titulaire sur l'aile gauche, Désiré Doué a débloqué son compteur en sélection en inscrivant un doublé. Il a ouvert le score avec un peu de réussite, sa frappe à l'entrée de la surface étant déviée dans le but par Daniel Munoz.
Puis l'attaquant du Paris Saint-Germain a marqué le troisième but à la conclusion d'une magnifique contre-attaque et sur un service aussi parfait qu'intelligent de Marcus Thuram.
Ce dernier avait auparavant doublé la mise pour l'équipe de France, de la tête et avec l'aide de la barre transversale, sur un centre venu de la droite de Maghnes Akliouche.
SAMBA PRÉFÉRÉ À CHEVALIER
Dans la foulée, Marcus Thuram (43e) et Désiré Doué (45e) ne sont pas passés loin d'améliorer leurs statistiques.
Symboles d'un effectif aux ressources offensives multiples, Kylian Mbappé, Michael Olise, Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike sont entrés en jeu en deuxième période.
Ce dernier a failli inscrire le quatrième but de son équipe, dans la foulée de sa réalisation contre la Seleçao jeudi, mais il n'a pas réussi à dribbler le gardien adverse Alvaro Montero (85e).
Bémol de la victoire face au Brésil, la défense française a semblé plus solide dimanche mais Brice Samba, préféré à Lucas Chevalier pour remplacer Mike Maignan, a fini par céder sur une frappe croisée du gauche, avec l'aide du poteau, de Jaminton Campaz.
La Colombie a tout de même eu quelques situations chaudes (5e, 22e), dont celles sauvées par Lucas Hernandez (15e), Maxence Lacroix (49e) et Pierre Kalulu (90e+3).
La prochaine échéance des Bleus aura lieu le 14 mai avec l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial avant d'affronter la Côte d'Ivoire, le 4 juin à Nantes (Loire-Atlantique), en préparation.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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