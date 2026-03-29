Football-Les Bleus battent la Colombie en conclusion de leur tournée américaine

Football : Amical international masculin - France - Colombie

L'équipe de France a conclu dimanche sa tournée américaine ‌par une victoire en amical contre la Colombie (3-1) à Landover (Maryland), trois jours après son succès de prestige face au Brésil (2-1), ​et confirme qu'elle fera partie des favoris de la Coupe du monde dans moins de trois mois (11 juin-19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique).

Désiré Doué a inscrit ses deux premiers buts en sélection (30e, 56e). Entretemps, Marcus Thuram avait ​doublé la mise (41e).

Jaminton Campaz a réduit l'écart dans le dernier quart d'heure pour la "Tricolor" (77e).

"Une belle victoire. Aujourd'hui, ce n'était pas facile, il y avait beaucoup d'intensité. ​On a fait deux bons matches de préparation avant cette ⁠Coupe du monde, on est très content", a réagi Désiré Doué sur TF1.

"C'était important de gagner ce match, ‌c'est ce qu'on a fait. On a mis de l'intensité, on a fait des bonnes choses. Il faut qu'on continue comme ça."

Sans surprise, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avait changé ​l'intégralité de son onze de départ par ‌rapport à celui qui s'était offert le Brésil jeudi.

Mais la densité de l'effectif tricolore ⁠a permis d'observer une certaine continuité à trois jours d'intervalle. Disposés dans leur désormais habituel 4-2-3-1, les doubles champions du monde ont de nouveau été séduisants offensivement.

Titulaire sur l'aile gauche, Désiré Doué a débloqué son compteur en sélection en inscrivant ⁠un doublé. Il a ouvert ‌le score avec un peu de réussite, sa frappe à l'entrée de la surface étant déviée ⁠dans le but par Daniel Munoz.

Puis l'attaquant du Paris Saint-Germain a marqué le troisième but à la conclusion d'une ‌magnifique contre-attaque et sur un service aussi parfait qu'intelligent de Marcus Thuram.

Ce dernier avait auparavant doublé la ⁠mise pour l'équipe de France, de la tête et avec l'aide de la barre ⁠transversale, sur un centre venu ‌de la droite de Maghnes Akliouche.

SAMBA PRÉFÉRÉ À CHEVALIER

Dans la foulée, Marcus Thuram (43e) et Désiré Doué (45e) ne sont pas passés ​loin d'améliorer leurs statistiques.

Symboles d'un effectif aux ressources offensives multiples, ‌Kylian Mbappé, Michael Olise, Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike sont entrés en jeu en deuxième période.

Ce dernier a failli inscrire le quatrième but ​de son équipe, dans la foulée de sa réalisation contre la Seleçao jeudi, mais il n'a pas réussi à dribbler le gardien adverse Alvaro Montero (85e).

Bémol de la victoire face au Brésil, la défense française a semblé plus ⁠solide dimanche mais Brice Samba, préféré à Lucas Chevalier pour remplacer Mike Maignan, a fini par céder sur une frappe croisée du gauche, avec l'aide du poteau, de Jaminton Campaz.

La Colombie a tout de même eu quelques situations chaudes (5e, 22e), dont celles sauvées par Lucas Hernandez (15e), Maxence Lacroix (49e) et Pierre Kalulu (90e+3).

La prochaine échéance des Bleus aura lieu le 14 mai avec l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial avant d'affronter la Côte d'Ivoire, le 4 juin à ​Nantes (Loire-Atlantique), en préparation.

(Rédigé par Vincent Daheron)