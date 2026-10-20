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Auxerre rend hommage à un supporter décédé en plein match amateur
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 11:46

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Auxerre rend hommage à un supporter décédé en plein match amateur

Auxerre rend hommage à un supporter décédé en plein match amateur

Le bel hommage de ce début de semaine. Ce dimanche, un supporter de l’AJ Auxerre est décédé durant un match de troisième division départementale dans l’Yonne. Christopher était âgé de 47 ans et évoluait sous les couleurs de l’AS Montoise. Le club icaunais faisait face à l’Union Vergigny-Saint-Florentin Portugal lorsque le drame est arrivé aux alentours de 16h30, alors que le quadragénaire se plaignait d’une douleur à la poitrine et d’un essoufflement, selon les informations de France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Le père de famille, dont les deux enfants sont licenciés à l’AS Montoise, a par la suite été pris en charge par les secours qui sont parvenus à le réanimer avant que Christopher ne décède dans la soirée.

MB pour SOFOOT.com

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