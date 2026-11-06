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« Je suis le premier responsable » : Cahuzac analyse la débâcle lensoise face à Côme
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 16:31

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« Je suis le premier responsable » : Cahuzac analyse la débâcle lensoise face à Côme

« Je suis le premier responsable » : Cahuzac analyse la débâcle lensoise face à Côme

Le match d’après. Après avoir pris une raclée historique en Ligue des champions mercredi, Lens retrouve son public dès dimanche contre Marseille . Et contrairement à il y a encore quelques journées, les Phocéens sont dans une bonne dynamique, à l’inverse des Sang et or. En conférence de presse, Yannick Cahuzac est revenu sur le naufrage face à Côme (1-9) et les lendemains difficiles : « Que faire après Côme ? Soit on s’arrête, on se tire dans les pattes et on se dit « on est nul » ou on essaie de serrer les coudes. Il faudra vite rebondir avec beaucoup de personnalité. Quand on est joueur de foot, on ne peut pas accepter de prendre une déroute pareille. »

L’ancien milieu de terrain a également profité de la tribune pour formuler un mea culpa : « Quand j’analyse le match, il y a deux facteurs où on a été défaillants : l’aspect tactique et émotionnel. Le deuxième but nous fait beaucoup de mal et il y a eu un enchaînement d’erreurs. Sur l’aspect émotionnel, on a tous été défaillants, moi le premier. À la mi-temps j’ai des choix à faire. J’hésite entre fermer la boutique à 3-0 soit lancer du sang neuf pour impulser quelque chose. La finalité, dix minutes après il y a 6-0. J’ai manqué de lucidité à ce moment-là. […] Ni les joueurs, ni moi, on se reconnaît. C’est une défaillance globale dont je suis le premier responsable. »

LP pour SOFOOT.com

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