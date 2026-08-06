Si les stars de Liga étaient des personnages Disney
Alors que la diffusion de la Liga en France vient d'être attribuée à Disney+ (avec DAZN), le moment est venu de classer les acteurs du championnat parmi les personnages les plus emblématiques de l'univers Disney. Donc sans la voix d'Omar Da Fonseca pour la VF.
Florentino Pérez : Empereur Palpatine
Avec Star Wars Rebels , Disney redonne vie aux personnages emblématiques de la saga de Georges Lucas, notamment l’empereur Palpatine. Les pleins pouvoirs, des idées plus poussées par ses propres intérêts que le collectif et un âge bien avancé : pas de doute, le patron du Real qui se cache sous cette capuche.
Kylian Mbappé : Flash McQueen
Le bolide le plus rapide d’Espagne, tout simplement. Enfin arrivée chez Dinoco, soit le Real Madrid, il ne vise plus que la Piston Cup, communément appelée Ligue des champions chez nous.…
Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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