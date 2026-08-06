Mohamed Salah est officiellement un joueur de Trabzonspor
Le Pharaon a trouvé son nouveau royaume. Après neuf saisons à Liverpool, Mohamed Salah s’est officiellement engagé ce jeudi avec Trabzonspor jusqu’en 2028. Libre depuis son départ des Reds , l’Égyptien de 34 ans rejoint le troisième du dernier championnat turc, qui disputera les barrages de la Ligue Europa.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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