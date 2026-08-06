L’Uruguay pose une de ses légendes sur son banc

Ressortez le Jabulani. Diego Forlán a été nommé sélectionneur de l’Uruguay ce jeudi. L’ancien attaquant succède à Marcelo Bielsa, parti après l’élimination de la Celeste dès la phase de groupes du Mondial 2026. En plus de l’équipe première, Forlán prendra également en charge les moins de 20 ans en vue de la Copa América de la catégorie, en janvier 2027.

Troisième meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 36 réalisations en 112 matchs, l’Uruguayen avait surtout illuminé le Mondial 2010, où il avait été élu meilleur joueur et atteint les demi-finales. Un an plus tard, il avait également remporté la Copa América, dernier titre majeur de son pays. Seize ans l’épopée sud-africaine, le voilà donc chargé de remettre la Celeste à l’endroit.…

MJ pour SOFOOT.com