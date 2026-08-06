La FIFA devrait plus de 200 millions d'euros à des clubs européens

Si vous avez un truc à réclamer à la FIFA, c’est le moment. Après avoir oublié de payer des villes hôtes de la dernière Coupe du monde, Gianni Infantino et la FIFA auraient également omis de verser à une cinquantaine de petites écuries européennes la pension solidaire qui leur était promise suite à la Coupe du monde des clubs .

Tandis que les clubs participants européens ont bien reçu leurs récompenses monétaires, ceux-ci n’ont donc toujours rien reçu plus d’un an après la finale . Une situation qui inquiète et qui a poussé les équipes concernées à contacter l’Association européenne des clubs (EFC).…

ABS pour SOFOOT.com