Si les candidats au Ballon d’or étaient des candidats à l’élection présidentielle

La cérémonie du Ballon d’or aura lieu le 26 octobre prochain. D’ici-là, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et les 27 autres prétendants vont faire la tournée des popotes pour expliquer leurs programmes. Pour y voir plus clair dans cette jolie liste, les voici, détaillés comme s’ils étaient candidats à un autre gros scrutin du printemps.

Lamine Yamal : Gabriel Attal

Lors de la cérémonie du Ballon d’or 2024 (vous savez, LE trophée du foot), le jeune loup Lamine Yamal a reçu des mains de Natalie Portman le trophée Kopa de meilleur jeune. Lamine Yamal avait alors 17 ans. L’âge, à un an près, de Natalie Portman quand elle explose le grand écran avec Star Wars . L’âge, à 12 ans près, du jeune loup Gabriel Attal quand il devient le plus jeune membre d’un gouvernement de la Cinquième république. La guerre des étoiles, version palais Bourbon.

Erling Haaland : Ségolène Royal

La bouffée d’air frais, l’effet coiffé décoiffé (ou cheveux coupés) de l’été : d’un côté, un champion qui déconne sur les réseaux sociaux, qui chambre à tout-va et qu’on peut qualifier, avec un peu d’audace, d’assez déconstruit. De l’autre, une revenante prête à foutre un bon gros coup de pied dans la fourmilière politique et qu’on peut qualifier, avec un peu d’audace, d’assez déconstruite. Un électron libre, un temps proche d’Emmanuel Macron, un autre de l’union de la gauche et en tous les cas une des attractions de l’automne. Seulement de l’automne, contrairement au Norvégien.…

Par Ulysse Llamas, toutologue pour SOFOOT.com