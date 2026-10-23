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Si Diouf a arrêté le penalty de Lala, c'est aussi grâce à ses coéquipiers
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 23:15

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Si Diouf a arrêté le penalty de Lala, c'est aussi grâce à ses coéquipiers

Si Diouf a arrêté le penalty de Lala, c'est aussi grâce à ses coéquipiers

« Ce n’est pas moi le héros, c’est Yehvann ! » Sofiane Diop a tenu à mettre la lumière sur son gardien à l’issue de la victoire de l’OGC Nice à Brest. Coupable sur le but de Ludovic Ajorque, qui lui a chipé le ballon dans les pieds, Yehvann Diouf a eu le dernier mot de la rencontre en repoussant le penalty de Kenny Lala . Le portier est cependant resté modeste au micro de Ligue 1+ : « Héros, oui et non, c’est collectif. Le penalty, je l’arrête aussi parce qu’ ils sont tous venus me voir quand je fais l’erreur . Depuis que je joue au foot, ça ne m’est jamais arrivé que vraiment toute l’équipe vienne sur une erreur. Je ne vais pas dire que ça m’a permis de passer à autre chose, mais c’est forcément plus facile. »

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