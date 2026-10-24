Le Stade rennais privé d'un atout offensif contre Strasbourg

Bon courage. Ce dimanche, le Stade rennais devra faire sans son meilleur buteur au moment de recevoir Strasbourg (coup d’envoi à 17h15). Touché à la cheville lors de la dernière journée de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC, Esteban Lepaul n’est pas encore rétabli et doit donc déclarer forfait.

« On regarde au jour le jour si les choses avancent, et c’est le cas, mais je ne peux pas encore donner de délai pour la reprise réathlétisation, la reprise groupe et la compétition , a précisé son entraîneur Franck Haise en conférence de presse. C’est une entorse, il n’y a pas de choses gravissimes car sinon, on sait que ce serait vraiment long. »…

JD pour SOFOOT.com