Pas de remplaçant à venir pour Khvicha Kvaratskhelia

L’assiette est encore bien pleine, pas la peine de se resservir. Avant d’affronter l’Olympique lyonnais lundi prochain (match décalé en raison des mouvements sociaux qui agitent actuellement la France), Luis Enrique est revenu en conférence de presse sur la blessure qui devrait écarter Khvicha Kvaratskhelia des terrains jusqu’à la fin de la saison.

Halte à la recrutite aigüe

A la question de savoir si le PSG comptait profiter du mercato hivernal pour lui trouver un remplaçant, le technicien espagnol s’est montré très ferme : « Aucune blessure ne signifie qu’il faut recruter un nouveau joueur. J’ai déjà dit en début de saison qu’on pouvait rester la même équipe, même avec deux ou trois blessures. Après, on reste toujours ouvert à la possibilité de recruter de nouveaux joueurs en cas de besoin, c’est notre responsabilité d’être attentifs au mercato. Mais pas à cause des blessures. » …

JD pour SOFOOT.com