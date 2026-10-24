Kane en NFL ? Griezmann dit oui

American boy . La NFL organise ce dimanche son premier match en France : les Saints et les Steelers entreront en collision au Stade de France sur les coups de 14h30. Un rêve pour les passionnés de foot américain, que l’on doit en partie à… Antoine Griezmann . C’est ce que le champion du monde 2018 a confié à nos confrères du Parisien . « J’ai demandé si je pouvais aider, et j’ai passé des appels à droite à gauche. J’ai dit à la France que la NFL faisait les choses bien. Et à la NFL que Paris était l’une des meilleures destinations possibles et que les Français allaient kiffer cet événement. »

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QB pour SOFOOT.com