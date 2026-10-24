Arsenal rejoint City en tête

Arsenal 2-0 Everton

Buts : Konza (7 e ), Gabriel (68 e )

Le mano a mano continue. Arsenal a profité du faux pas de Manchester City pour revenir à hauteur de son rival en tête de la Premier League. Les Gunners ont cogné Everton sous la pluie ce samedi à l’Emirates Stadium (2-0). Ils peuvent remercier leurs défenseurs. Ezri Konsa a poussé le ballon au fond, au deuxième poteau, sur un corner de Martin Ødegaard (1-0, 7 e ) , et Ben White a délivré un centre impeccable pour la tête de Gabriel, laissé seul par les Toffees (2-0, 68 e ) .…

QB pour SOFOOT.com