Sheffield Wednesday n’a pas payé ses joueurs au mois de mars

La compta ne doit être ouverte que le mercredi.

Sheffield Wednesday a encore des galères d’argent. Après avoir demandé deux millions d’euros à ses supporters en 2023, le président Dejphon Chansiri a de nouvelles difficultés économiques . Selon la BBC , le club de Championship n’est pas parvenu à payer les salaires du mois de mars de ses joueurs à cause de problèmes de trésorerie rencontrés par le propriétaire. « Ce problème est dû à des sommes importantes dues aux entreprises du président, ce qui a eu un impact sur les liquidités immédiates du club. Le président travaille d’arrache-pied pour résoudre cette situation dès que possible et, dans l’intervalle, il remercie tout le monde pour sa patience et sa compréhension » a communiqué le club sur son site internet.…

RA pour SOFOOT.com