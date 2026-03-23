Séville n'a plus d'entraîneur

L’instabilité éternelle. Nommé l’été dernier avec l’espoir de voir enfin un entraîneur s’installer dans la durée sur le banc du club, Matías Almeyda a été limogé par Séville ce lundi. L’Argentin devient ainsi le septième coach consécutif à quitter le navire après moins d’un an (soit depuis Julen Lopetegui, resté de juillet 2019 à octobre 2022).

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales.…

TB pour SOFOOT.com