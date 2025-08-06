Šeško, la dernière pièce du puzzle d'Amorim ?

Benjamin Šeško devrait bientôt poser ses valises en Angleterre pour accompagner Bryan Mbeumo et Matheus Cunha sur le front de l'attaque mancunienne, totalement remaniée à coups de millions cet été. Soit un message ambitieux annonçant le retour de Manchester United dans le game... soit du grand n'importe quoi.

Pas de lifting, mais carrément un ravalement de façade intégral. Manchester United a lancé les grandes opérations cet été pour donner une autre allure à sa ligne d’attaque. Une évidence au regard des statistiques désolantes de la saison passée – 44 buts marqués, soit le 16 e total de Premier League. Matheus Cunha est donc arrivé, dès le mois de juin, pour 74 millions d’euros. Bryan Mbeumo a suivi, en juillet, contre 81 millions. Benjamin Šeško devrait suivre le même chemin dans un transfert avoisinant les 85 millions. Un recrutement au prix fort pour vite passer l’éponge sur un cru 2024-2025 épouvantable.

La grande braderie

Première étape du chantier : dégager les vieilles poutres, rongées par les termites (et par le manque de confiance). L’avenir de Jadon Sancho et Antony, tous les deux de retour de prêt, s’écrira loin de Manchester. Idem pour Alejandro Garnacho, poussé vers la sortie – potentiellement vers Chelsea. Le club ne retiendra pas Rasmus Højlund, recruté à prix d’or il y a deux ans, et serait prêt à le vendre pour une trentaine de millions d’euros selon The Times . Le Danois a annoncé qu’il était prêt à se battre pour sa place, mais il part de loin avec un bilan décevant de 14 buts en 62 matchs de Premier League. Joshua Zirkzee n’a pas non plus montré suffisamment pour légitimement prétendre à un statut de titulaire. Seule éclaircie : la confirmation de l’immense talent d’Amad Diallo, qui a passé un cap la saison passée en marquant onze buts, dont huit en Premier League, notamment contre Manchester City et Liverpool.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com