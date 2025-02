Ses deux années parisiennes ? Lionel Messi n'a « pas apprécié » ses années parisiennes

Il n’y a que Louis Attaque qui adore Les soirées parisiennes.

Lionel Messi continue de s’éclater aux États-Unis, de marque et de payer des amendes, au point de ne pas trop regretter sa vie parisienne. Dans une interview fleuve pour Apple Music, il a disserté sur ses deux années au PSG. « Comment les choses ont évolué pendant mes années à Paris, même si j’ai du prendre rapidement la décision (parce que j’ai dû quitter Barcelone) ? J’ai vécu deux années que je n’ai pas appréciées, raconte La Puce . Je n’étais pas heureux au quotidien… Avec les entraînements, les matchs… J’ai eu du mal à m’adapter à tout ça. » Avant que celui qui s’éclate désormais avec ses copains Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets ne termine : « Je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j’ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l’école. » …

UL pour SOFOOT.com