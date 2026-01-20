 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Serviettegate : Saibari s’est excusé auprès de Mendy
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 09:26

Serviettegate : Saibari s’est excusé auprès de Mendy

Serviettegate : Saibari s’est excusé auprès de Mendy

Tout est bien qui finit bien. Ismael Saibari et Édouard Mendy se sont réconciliés au lendemain de la finale de la CAN durant laquelle le milieu marocain a tenté de… voler la serviette du gardien sénégalais . Dans un contexte particulièrement mouvementé, le joueur du PSV Eindhoven, ainsi qu’Achraf Hakimi et plusieurs ramasseurs de balle, avaient à cœur de gêner le portier des Lions de la Teranga en l’empêchant de se sécher les gants.

Il s’est rendu dans l’hôtel des Sénégalais

Sorti quelques secondes avant le penalty ayant mis le feu aux poudres, Ismael Saibari n’a pas passé la prolongation sur le banc , mais derrière le but d’Édouard Mendy afin d’intimider Yehvann Diouf. Le gardien remplaçant du Sénégal était effectivement venu prêter main-forte à son numéro un, protégeant au mieux le bout du tissu face à plusieurs Marocains.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans
    Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans
    information fournie par So Foot 20.01.2026 10:31 

    La fin d’une ère. Maxime Gonalons, Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Rayan Cherki… La liste des joueurs formés à l’Olympique lyonnais est évidemment non exhaustive tant elle est longue. Aujourd’hui, ... Lire la suite

  • CAN 2025 : Kylian Mbappé et Luis Enrique à la rescousse de Brahim Diaz
    CAN 2025 : Kylian Mbappé et Luis Enrique à la rescousse de Brahim Diaz
    information fournie par France 24 20.01.2026 10:25 

    Kylian Mbappé et Luis Enrique ont pris la défense de Brahim Diaz après sa panenka ratée en finale de la CAN.

  • Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !
    Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !
    information fournie par So Foot 20.01.2026 10:17 

    Encore sous le choc de la finale dingue entre le Sénégal et le Maroc ? Alors cet épisode de Footox est fait pour vous. Pour ce nouvel opus, le podcast gratuit de la rédaction de So Foot revient sur cette finale de CAN dingue qui a vu le Sénégal triompher du Maroc ... Lire la suite

  • Mathys Tel encore écarté par Tottenham
    Mathys Tel encore écarté par Tottenham
    information fournie par So Foot 20.01.2026 09:52 

    On me voit, on me voit plus… Définitivement transféré à Tottenham durant l’été après avoir plafonné au Bayern, Mathys Tel se retrouve de nouveau dans une impasse . Pas franchement indispensable aux yeux de Thomas Frank, en témoignent ses six petites titularisations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank