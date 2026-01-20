Les statistiques affolantes de Michael Olise avec le Bayern Munich

Si on vous parle d’un showman qui se nomme Michael, vous nous dites ? Olise , bien entendu. En pleine bourre avec le Bayern Munich, l’international français s’affirme comme l’une des figures de proue de l’écurie bavaroise .

Plus encore, Michael Olise est un véritable maître à jouer de l’attaque de Vincent Kompany. Il marque presque autant qu’il distribue : déjà 10 buts et 13 passes décisives au compteur pour l’ancienne gloire de Crystal Palace. Radical.…

SW pour SOFOOT.com