Claude Le Roy tacle Donald Trump et réfléchit au boycott du Mondial 2026

Un fiasco peut en cacher un autre. Au lendemain d’une finale de CAN 2025 disputée dans une ambiance électrique, l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Claude Le Roy, a adressé un tacle à Donald Trump et à son Mondial 2026 dans un entretien accordé au Figaro ce lundi.

Quand il ne prodigue pas des conseils à Sadio Mané en bord de terrain, le consultant de 77 ans n’a toujours pas sa langue dans sa poche. Cette fois, il s’agissait de dire à quel point le football africain est mis à mal par la politique américaine. « Il (Donald Trump) abîme l’Afrique en tuant les ONG. C’est ça, le drame de ce continent. » …

CM pour SOFOOT.com