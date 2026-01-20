 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Claude Le Roy tacle Donald Trump et réfléchit au boycott du Mondial 2026
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 10:57

Claude Le Roy tacle Donald Trump et réfléchit au boycott du Mondial 2026

Claude Le Roy tacle Donald Trump et réfléchit au boycott du Mondial 2026

Un fiasco peut en cacher un autre. Au lendemain d’une finale de CAN 2025 disputée dans une ambiance électrique, l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Claude Le Roy, a adressé un tacle à Donald Trump et à son Mondial 2026 dans un entretien accordé au Figaro ce lundi.

Quand il ne prodigue pas des conseils à Sadio Mané en bord de terrain, le consultant de 77 ans n’a toujours pas sa langue dans sa poche. Cette fois, il s’agissait de dire à quel point le football africain est mis à mal par la politique américaine. « Il (Donald Trump) abîme l’Afrique en tuant les ONG. C’est ça, le drame de ce continent. »

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Donald Trump
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

  • Des élus britanniques appellent à boycotter le Mondial 2026 en réponse à Trump
    Des élus britanniques appellent à boycotter le Mondial 2026 en réponse à Trump
    information fournie par So Foot 20.01.2026 11:44 

    Au fil des coups de force de Donald Trump, l’idée fait son bonhomme de chemin. Comme le rapporte le Guardian , deux députés de la Chambre des communes britannique ont appelé au boycott de la Coupe du monde 2026, en réponse au projet du président américain d’annexer ... Lire la suite

  • L'OL attire un espoir du Danemark
    L'OL attire un espoir du Danemark
    information fournie par So Foot 20.01.2026 11:23 

    Renfort scandinave dans la lutte pour l’Europe. Au lendemain de sa victoire contre le Stade brestois, l’Olympique lyonnais a officialisé le recrutement du jeune danois Noah Nartey . Comme l’ont annoncé les Rhodaniens, le milieu de terrain de 20 ans arrive en provenance ... Lire la suite

  • Le Maroc se fait une place au milieu des plus grands
    Le Maroc se fait une place au milieu des plus grands
    information fournie par So Foot 20.01.2026 11:18 

    Vous l’attendiez à n’en plus dormir, il est enfin là. La CAN à peine finie, la FIFA a dévoilé ce lundi son premier classement mondial de l’année 2026. Avec quelques changements majeurs. Le Maroc dans le top 10, le Sénégal gagne sept places Comme attendu, les deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank