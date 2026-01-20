L'OL attire un espoir du Danemark

Renfort scandinave dans la lutte pour l’Europe. Au lendemain de sa victoire contre le Stade brestois, l’Olympique lyonnais a officialisé le recrutement du jeune danois Noah Nartey .

Comme l’ont annoncé les Rhodaniens, le milieu de terrain de 20 ans arrive en provenance de Brøndby contre une indemnité fixe de 7,5 millions d’euros, à laquelle peuvent s’ajouter jusqu’à 2,5 millions d’euros de bonus. En outre, le club danois a négocié un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value en cas de revente.…

JE pour SOFOOT.com