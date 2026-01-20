Le Maroc se fait une place au milieu des plus grands
Vous l’attendiez à n’en plus dormir, il est enfin là. La CAN à peine finie, la FIFA a dévoilé ce lundi son premier classement mondial de l’année 2026. Avec quelques changements majeurs.
Le Maroc dans le top 10, le Sénégal gagne sept places
Comme attendu, les deux finalistes de la compétition continentale grimpent de quelques places. Le Maroc d’abord, qui fait son entrée dans le top 10 avec une belle 8 e place, égalant le meilleur classement de son histoire (avril 1998).…
CMF pour SOFOOT.com
