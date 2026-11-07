Service minimum pour le PSG contre Troyes
Au tout petit trot avant de partir en trêve internationale, le PSG s'est contenté d'un coup de casque d'Illya Zabarnyi pour faire plier Troyes (1-0). Le spectacle était surtout en tribunes, où le virage Auteuil fêtait ses 35 ans.
Paris Saint-Germain 1-0 Troyes
But : Zabarnyi (39 e )
Plus d’infos à suivre……
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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