 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Service minimum pour le PSG contre Troyes
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 22:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Service minimum pour le PSG contre Troyes

Service minimum pour le PSG contre Troyes

Au tout petit trot avant de partir en trêve internationale, le PSG s'est contenté d'un coup de casque d'Illya Zabarnyi pour faire plier Troyes (1-0). Le spectacle était surtout en tribunes, où le virage Auteuil fêtait ses 35 ans.

Paris Saint-Germain 1-0 Troyes

But : Zabarnyi (39 e )

Plus d’infos à suivre……

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real Madrid se promène sur la pelouse de Valence
    Le Real Madrid se promène sur la pelouse de Valence
    information fournie par So Foot 07.11.2026 23:36 

    Valence 0-3 Real Madrid Buts : Valverde (28 e ), Güler (36 e ) et Mbappé (75 e ) pour les Merengue Pas si mal ce Real. En déplacement sur la pelouse d’un Valence à l’agonie dans les abysses de la Liga, le Real Madrid a enchaîné un huitième succès de rang toutes ... Lire la suite

  • Débuts réussis pour Paulo Fonseca avec le Sporting
    Débuts réussis pour Paulo Fonseca avec le Sporting
    information fournie par So Foot 07.11.2026 23:29 

    Sporting CP 1-0 Moreirense But : L. Suárez (61 e ) Une belle entrée en matière. Pour les grands débuts de Paulo Fonseca sur le banc, le Sporting CP a fait tomber Moreirense grâce à un très beau but de Luis Suárez (1-0) . L’aventure démarre bien pour le désormais ... Lire la suite

  • Toujours invaincue en championnat, la Roma domine facilement Sassuolo
    Toujours invaincue en championnat, la Roma domine facilement Sassuolo
    information fournie par So Foot 07.11.2026 23:15 

    Roma 3-0 Sassuolo Buts : Hermoso (27 e ), Walukiewicz (c.s.c, 30 e ) et Mora (58 e ) pour les Giallorossi Rome domine l’Italie. Toujours invaincu en championnat, la Roma recevait Sassuolo ce samedi soir pour tenter de recoller tout près de son rival, la Lazio, ... Lire la suite

  • « C’est une interview de merde » : un défenseur de Valence en roue libre
    « C’est une interview de merde » : un défenseur de Valence en roue libre
    information fournie par So Foot 07.11.2026 22:44 

    En voilà un qui a séché les cours de « media training » . Interrogé à la mi-temps du match entre Valence et le Real Madrid, Pablo Maffeo n’a pas gardé la langue dans sa poche . Frustré par la prestation de son équipe, le défenseur des Murciélagos n’a pas hésité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank