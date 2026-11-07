Service minimum pour le PSG contre Troyes

Au tout petit trot avant de partir en trêve internationale, le PSG s'est contenté d'un coup de casque d'Illya Zabarnyi pour faire plier Troyes (1-0). Le spectacle était surtout en tribunes, où le virage Auteuil fêtait ses 35 ans.

Paris Saint-Germain 1-0 Troyes

But : Zabarnyi (39 e )

Plus d’infos à suivre……

Par Tom Binet pour SOFOOT.com