« C’est une interview de merde » : un défenseur de Valence en roue libre

En voilà un qui a séché les cours de « media training » . Interrogé à la mi-temps du match entre Valence et le Real Madrid, Pablo Maffeo n’a pas gardé la langue dans sa poche . Frustré par la prestation de son équipe, le défenseur des Murciélagos n’a pas hésité à faire savoir au journaliste de DAZN qu’il n’avait pas envie de devoir répondre à sa question « Je n’ai vraiment pas envie de faire cette interview, c’est une interview de merde qui n’a rien à faire au milieu du match. »

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OC pour SOFOOT.com