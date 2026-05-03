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Serie A – L’AC Milan tombe à Sassuolo et relance le suspense dans la course à la Ligue des champions
information fournie par So Foot•03/05/2026 à 18:06
Serie A – L’AC Milan tombe à Sassuolo et relance le suspense dans la course à la Ligue des champions
FC Barcelone 4-2 Bayern Munich Buts : Paralluelo (13 e ), Putellas (22 e et 58 e ) et Pajor (55 e ) pour les Catalanes // Dallmann (17 e ) et Harder (71 e ) pour les Bavaroises Un Lyon-Barcelone en finale. Au bout d’un match bien sympa au Camp Nou (et sur Disney ...
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Pas de cheewing-gum à Old Trafford. Alex Ferguson a été transféré à l’hôpital ce dimanche. Le Sir devait assister au match entre Manchester United et Liverpool, pour le compte de la 35 e journée de Premier League. Il a raté au début de match magnifique des siens, ...
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