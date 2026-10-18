La Lazio atomise la Juventus
Juventus 0-3 Lazio
Buts : Provstgaard (37 e ), Isaksen (65 e ) et Dele-Bashiru pour les Romains
Et si la Lazio s’invitait dans la course au titre en Serie A ? C’est en tout cas ce que laisse présager le début de saison de l’équipe de Gennarro Gattuso, revigoré après son passage loupé à la tête de la sélection italienne. En s’imposant contre la Juventus ce dimanche soir, les Romains empochent leur sixième victoire en sept matchs cette saison et rejoignent l’Inter à 19 points en tête du classement.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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