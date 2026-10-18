Le festival individuel de Kylian Mbappé

« Oh, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu marques le temps s’arrête ». Face au FC Séville ce dimanche soir, Kylian Mbappé a inscrit son huitième but cette saison en Liga. Une réalisation dingue dont l’attaquant du Real Madrid a été l’auteur sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

Le talent de Mbappé sévit

Servi dos au jeu par Jude Bellingham à l’entrée de la surface, le Kyks s’est retourné grâce à une roulette, puis a dribblé le pauvre Odysséas Vlachodímos avant de conclure cet enchaînement de grande classe du plat du pied. Plus tôt dans la soirée, Arda Güler avait ouvert le score pour les Madrilènes qui mènent 2-0 à la mi-temps. …

MBC pour SOFOOT.com