Florian Maurice n'est plus le directeur sportif des Aiglons

Tout sauf une surprise. L’OGC Nice a annoncé ce lundi le départ de son directeur sportif, Florian Maurice . Le club, qui a sauvé sa peau en Ligue 1 en dominant Saint-Étienne lors des barrages fin mai, a précisé que la fin de la collaboration s’était faite d’ un « commun accord ».

Arrivé au Gym il y a deux ans, l’ancien DS du Stade rennais quitte les Aiglons au terme d’une saison catastrophique, marquée par une confrontation violente avec des supporters en novembre après une piteuse défaite à Lorient.…

TM pour SOFOOT.com