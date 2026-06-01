Sans Haaland, la Norvège croque la Suède en amical
Norvège 3-1 Suède
Buts : Larsen (8 e , 37 e ) et Nusa (18 e ) pour les Løvene // Isak (76 e ) pour les Blågult
Une formalité.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sans Haaland, la Norvège croque la Suède en amical
Buts : Larsen (8 e , 37 e ) et Nusa (18 e ) pour les Løvene // Isak (76 e ) pour les Blågult
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Voilà, c’est fini. L’AS Monaco a officialisé ce lundi le départ de son entraîneur, Sébastien Pocognoli par le biais d’un communiqué. Fragilisé depuis la fin de la saison, le technicien belge, qui était sous le contrat jusqu’en 2027, quitte donc le Rocher à peine ... Lire la suite
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