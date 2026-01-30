Sergio Conceição flatte Karim Benzema

Sans rancune. Alors que Karim Benzema s’est mis en retrait d’Al-Ittihad après une proposition de prolongation jugée insultante par son entourage, Sergio Conceição a décidé de se la jouer diplomate.

Ce jeudi, comme attendu, c’est sans son attaquant que le club de Djeddah s’est déplacé sur la pelouse d’Al-Fateh (2-2), suffisant pour relancer la machine à questions en conf’ de presse.…

CM pour SOFOOT.com