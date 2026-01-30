Coupe du monde 2026 : BeIN refuse de laisser le terrain à Ligue 1+

L’empire contre-attaque. Alors que le conseil d’administration de la LFP a validé cette semaine un investissement légèrement inférieur 20 millions d’euros pour permettre à Ligue 1+ de diffuser l’intégralité de la Coupe du monde 2026, Bein Sports a décidé de sortir les crocs .

Selon L’Équipe , la chaîne franco-qatarienne assure avoir transmis depuis plusieurs semaines une offre supérieure à celle de la plateforme de la Ligue, avec 17 millions d’euros de droits et 2,5 millions d’euros de frais de production, et discuterait avec la FIFA de longue date.…

MH pour SOFOOT.com