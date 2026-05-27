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Sergio Camello : « Je suis un pleurnichard de ouf »
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 11:00

Sergio Camello : « Je suis un pleurnichard de ouf »

Sergio Camello : « Je suis un pleurnichard de ouf »

Si les Bleuets de Thierry Henry n’ont pas décroché la médaille d’or aux JO de Paris, c’est en grande partie de la faute de Sergio Camello. Suite à son doublé au Parc, l’attaquant du Rayo Vallecano a néanmoins connu "une sensation de vide", soignée à coups de séances chez le psy, de sessions de cinoche et de balades dans son refuge de Vallecas, un quartier madrilène qui rêve aujourd'hui de soulever la Ligue Conférence face à Cyrstal Palace. Entretien avec un chic type.

Qu’est-ce que tu as découvert à Vallecas ?

Je suis un Madrilène pur jus, mais les rares fois où j’étais venu dans ce quartier, c’était pour me faire tatouer. Je passais devant le stade, mais comme il est si particulier et si différent, au début je ne savais même pas que c’en était un. Ici, j’ai trouvé un foyer, un endroit où tout le monde est normal, à commencer par les joueurs. Ce n’est pas courant de croiser des gens aussi sains et humbles en première division.…

Entretien publié en février 2026 dans le numéro 233 du magazine So Foot.

Propos recueillis par Ivan Vargas (Panenka), à Madrid pour SOFOOT.com

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