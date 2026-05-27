Kasper Schmeichel raccroche les gants

La fin de la deuxième génération. Kasper Schmeichel a officialisé, ce mercredi, la fin de sa carrière professionnelle . Le gardien de but danois du Celtic a pris cette décision suite à sa grave blessure à l’épaule survenue en février dernier . « C’est une décision qui a été prise pour moi après avoir consulté plusieurs chirurgiens, spécialistes à propos de mon épaule, qui m’ont expliqué que je ne devais pas compter sur la possibilité de revenir et de rejouer au plus haut niveau » , a confié le natif de Copenhague à la TV2, chaîne danoise.

Une émancipation réussie

Fils du gardien légendaire Peter Schmeichel , Kasper s’est fait son propre nom au cours de sa longue aventure à Leicester (2011-2022) marquée par le titre de champion d’Angleterre obtenu en 2016 . L’ancien portier, passé par l’OGC Nice et Anderlecht, est le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du Danemark avec 120 sélections , dont 6 durant l’épopée jusqu’en demi-finale de l’Euro 2020. Sa dernière apparition en équipe nationale remonte à la défaite contre l’Écosse (4-2) en novembre 2025.…

CT pour SOFOOT.com