Promu en Premier League, l’entraîneur de Hull City reconnaît qu’il a failli à sa mission

Promu en Premier League, l’entraîneur de Hull City reconnaît qu’il a failli à sa mission

Une défaite au goût de victoire. Alors que les joueurs de Hull City célèbrent depuis un balcon leur folle remontée en Premier League après des barrages tronqués par le « Spygate » , le coach bosnien des Tigers , Sergej Jakirović, a annoncé avoir failli à son devoir du début de saison. « Je veux m’excuser. Je suis arrivé ici avec une seule mission : maintenir Hull en Championship… j’ai échoué », avant de prendre tout le monde à revers en s’exclamant : « On va en Premier League ! »

Hull City manager Sergey Jakirovic🗣️ “I came here to keep Hull in the Championship… I failed” “WE GO TO PREMIER LEAGUE!” 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/9Y3Ck3zgp0…

TC pour SOFOOT.com