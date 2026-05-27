Non, Mikel Arteta n'est pas l'entraîneur de l'année en Angleterre

« Vas-y Francky c’est bon» . Mikel Arteta a beau avoir remporté le prix de meilleur entraîneur de Premier League, celui décerné par le syndicat des entraîneurs lui a échappé. En effet le LMA award est revenu à Franck Lampard , entraîneur de l’année en Championship après avoir mené son équipe de Coventry à un titre de champion. Ce trophée récompense le meilleur entraîneur parmi les quatre premières divisions du championnat anglais , après les votes de ses collègues du banc de touche.

🏆Congratulations to @Coventry_City Head Coach Frank Lampard OBE, the winner of The Sir Alex Ferguson Trophy for LMA Manager of the Year presented by @Vitality_UK. pic.twitter.com/BDD3ODljKd…

OC pour SOFOOT.com